Milhões irrecuperáveis com falência da Monarch

Estadias de agosto e setembro ainda não estão pagas.

Por João Mira Godinho | 08:20

A falência do grupo britânico Monarch vai provocar um prejuízo direto de "seis a sete milhões de euros" nas unidades hoteleiras algarvias, estima a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). A verba é relativa às estadias de agosto e setembro feitas através de operadores turísticos ligados à Monarch. Esse valor é "irrecuperável", diz Elidérico Viegas, presidente da AHETA.



Além da companhia aérea, o grupo detinha vários operadores turísticos que, como é habitual, recebiam o dinheiro dos clientes mas apenas o entregavam às unidades hoteleiras a 30 ou a 45 dias. Com a falência da Monarch, as estadias dos dois últimos meses ficam por pagar.



Elidérico Viegas, que calcula em 36 milhões de euros o prejuízo global para o Algarve, acredita que, nos próximos meses, a falência possa ter um impacto negativo de 5% nas taxas de ocupação da região. Até porque a Monarch tinha um papel importante no transporte de turistas durante a época baixa. "O efeito será muito significativo, quer em taxas de ocupação, quer nos resultados económicos das empresas", admite o presidente da AHETA.



34 600 já regressaram

A Autoridade da Aviação Civil do Reino Unido anunciou, ontem, que das cerca de 110 mil pessoas que ficaram sem voo de regresso ao Reino Unido, com a falência da Monarch, 34 608 já regressaram em voos organizados pela entidade.



Regresso de portugueses

A Autoridade Nacional da Aviação Civil informou ontem que fez um acordo de colaboração com a easyJet para permitir que passageiros portugueses da falida Monarch Airlines que estejam no Reino Unido possam regressar a Portugal.