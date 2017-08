Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milionário de 101 anos foi considerado incapaz

Idoso casou com empregada 50 anos mais nova.

09:02

O Instituto de Medicina Legal já fez chegar ao Tribunal de Bragança o relatório psiquiátrico de Francisco Marcolino, que morreu a 7 de julho, com 101 anos.



O relatório, realizado durante o interrogatório no âmbito da ação de interdição interposta pelos filhos do idoso milionário, que contestam o casamento do pai com uma empregada 50 anos mais nova, revela que pelo menos desde outubro de 2011 que Francisco se encontrava absolutamente incapaz de reger a sua pessoa e bens.



O centenário casou em maio com Rita Monteiro, de 52 anos, empregada da família há 30 anos, e deixou uma fortuna avaliada em dois milhões de euros.