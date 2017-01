Militar 6 anos preso por perdoar multas

O Ministério Público acusou ainda três empresários como sendo os corruptores ativos dos militares da GNR. Um deles foi condenado a um ano e meio de prisão e os outros dois foram sentenciados a um ano e quatro meses. As três penas foram, porém, declaradas suspensas.

O Tribunal de Loures condenou esta segunda-feira a seis anos de prisão efetiva o guarda da GNR João Morgado, considerado culpado de seis crimes de corrupção passiva por ter recebido contrapartidas monetárias e a oferta de peixe e carne de churrasco após ter perdoado multas quando era patrulheiro no Destacamento de Trânsito de Torres Vedras.João Roldino, presidente do coletivo de juízes que julgou o processo, considerou ter havido prova suficiente para sustentar seis das oito acusações de corrupção passiva que recaíam sobre o arguido. Por cada um destes crimes, João Morgado levou dois anos e meio de cadeia, o que perfaz um total de 15 anos. O coletivo decidiu pelo cúmulo jurídico de seis anos de prisão – e aplicou a suspensão de funções ao militar. Os factos que levaram a esta condenação ocorreram entre 2012 e meados 2013.José Morais e Augusto Salgueiro, companheiros de patrulha de João Morgado, também estavam acusados de crimes de corrupção passiva. Acabaram, no entanto, por ser ambos absolvidos, por falta de provas. Os dois militares podem continuar ao serviço, mas estão afastados da fiscalização de trânsito da GNR, encontrando-se agora colocados em postos territoriais da zona de Lisboa.