Militar aponta arma à cabeça de superior

Após várias ameaças, o guarda Gamito foi desarmado por um colega que se apercebeu da situação. A seguir foi formalmente detido e o caso participado ao DIAP de Lisboa, que decidiu não levar o militar a tribunal.



Fonte oficial do Comando Geral da GNR confirmou toda a situação ao Correio da Manhã, adiantando que já foi aberto um processo disciplinar interno, que corre em paralelo com o processo criminal.



Um guarda principal colocado no posto da GNR de Aljustrel apontou a arma de serviço à cabeça de um superior hierárquico.O ato tresloucado terá sido motivado por uma discussão relacionada com dois dias de folga a que o militar considerava ter direito. O militar acabou detido sem efetuar qualquer disparo, mas foi presente ao Ministério Público. Não chegou a ser presente a tribunal, uma vez que o processo baixou a inquérito, mas já foi transferido de posto. Está indiciado, para já, apenas por insubordinação.O caso ocorreu na tarde de sexta-feira, mas teve origem ainda antes da quadra natalícia. Segundo oapurou, o guarda Gamito e a mulher (também militar da GNR e colocada no mesmo posto) trabalharam no Natal e folgaram na Passagem de Ano. Mas meteram baixa entre as duas datas de forma a ficar quase uma semana em casa. Já em janeiro, o capitão que comanda o Destacamento Territorial compensou os outros militares com mais dois dias de folga pelo "esforço" feito durante o Natal e Ano Novo, mas deixou de fora o casal.