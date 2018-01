Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militar atinge rival a tiro após troca de agressões

GNR de folga detido por colegas depois de disparar arma pessoal, atingindo a vítima numa perna.

Por Mário Freire e Paula Gonçalves | 09:13

Um militar da GNR, de 34 anos, foi esta segunda-feira detido depois de ter atingido a tiro outro homem, de 36, junto a uma capela em Laceiras, Carregal do Sal. Segundo fonte da GNR, os dois envolveram-se em agressões e o militar, de folga, sacou de uma arma de defesa pessoal, legalizada – e fez um disparo que atingiu o rival com gravidade numa perna.



Em causa, garantem populares, está uma alegada traição. António Abrantes, o primeiro habitante a chegar ao local, diz ter visto uma mulher a sair da zona de carro "a alta velocidade".



"Os primeiros gritos de socorro" que ouviu "eram de uma mulher". No local deparou-se com o homem baleado caído no chão e o militar que se identificou e disse ter pedido socorro.



O telemóvel que a vítima tinha no bolso das calças evitou que o disparo provocasse ferimentos mais graves, diz ao CM Fernando Campos, comandante dos Bombeiros de Cabanas do Viriato.



Os dois homens - o militar estava também ferido - foram transportados para o hospital. Entre eles já existiam desavenças, com registo de uma queixa apresentada pelo militar contra o outro homem, eletricista, residente em Moreira, Nelas.



Largo da capela usado para "namorar"

Os habitantes da aldeia de Laceiras dizem que o largo da Capela de Nossa Senhora dos Milagres, num local tranquilo e pouco frequentado, "é normalmente usado por casais para namorar", conta Graça Filipe. Garante, no entanto, que nunca ali se registaram problemas.



As pessoas envolvidas na agressão não residem na aldeia. O militar da GNR mora em Fagilde e presta serviço no posto de Mangualde. O eletricista reside na zona de Nelas.