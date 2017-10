Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militar em estado grave após marchar 28 km

Vítima perdeu os sentidos na prova de acesso ao curso de precursor aeroterrestre.

Por João Tavares e Isabel Jordão | 01:30

Já com alguns anos como tropa paraquedista, um jovem mostrou toda a sua ambição na carreira de militar e concorreu ao curso de precursores aeroterrestres. Numa das provas de acesso, que teve ontem lugar debaixo de 30 graus, o militar, de 23 anos, sentiu-se mal na parte final, quando já tinha percorrido 28 quilómetros. Perdeu os sentidos, foi assistido no local pela equipa médica e acabou transportado ainda inconsciente ao Hospital de Abrantes. Está na Unidade de Cuidados Continuados Intensivos Polivalente, sob monitorização contínua. À hora de fecho desta edição mantinha-se em estado grave.



Ao CM, o tenente-coronel Vicente Pereira, porta-voz do Exército, acabou por confirmar o incidente. "O que podemos dizer é que este militar sentiu-se mal durante a prova. Foi prontamente assistido e depois levado ao hospital", começou por avançar o responsável. "Para já, sabemos que está em observações e que os principais sistemas do corpo estão a funcionar. A evolução nas próximas horas é crucial. Estamos a acompanhar a situação de perto", concluiu, sem apontar qualquer causa para o sucedido.



Um episódio que faz lembrar o que aconteceu nos Comandos, em 2016, quando dois militares morreram devido a um golpe de calor durante uma prova. Foram acusados 19 militares por estas mortes.



Fonte militar contou ao CM que esta prova em Tancos é reservada a um grupo restrito de militares, que efetuam a marcha fardados, carregando a arma e ainda a mochila com material diverso.