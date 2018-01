Militar ferido em choque de carro da GNR com viatura em fuga

Condutor tinha fugido a operação STOP da GNR na zona de Almeirim.

Por João Nuno Pepino | 13:28

Um militar do destacamento de trânsito da GNR de Santarém sofreu ferimentos ligeiros quando o carro em seguia embateu com violência numa viatura que estava a ser perseguida pelos militares, perto de Almeirim.

O acidente ocorreu pelas 11 horas desta quarta-feira, 24 de janeiro, no cruzamento da Nacional 114 com a estrada que segue para as Fazendas de Almeirim, quando o carro da GNR tentou intercetar a viatura em fuga.

Fonte da GNR de Santarém explicou ao CM que a perseguição começou após o condutor ter desobedecido a uma ordem de paragem numa operação STOP, montada no IC10 à saída da Ponte Salgueiro Maia, em Santarém.

O automobilista, que acabou detido após a colisão, não terá carta de condução, motivo pelo qual tentou a fuga às autoridades.

O militar ferido foi transportado ao Hospital de Santarém numa viatura da Guarda.