Militar português no Brasil morto com 15 tiros

Patrick Batista Lopes foi encontrado esta sexta-feira em bairro do Rio de Janeiro.

Por Joana de Sales | 09:42

Patrick Batista Lopes, nascido em Portugal em 1990, foi encontrado morto, esta sexa-feira, com 15 tiros. Estava dentro de uma viatura, no bairro do Rio do Ouro, em Niterói, Rio de Janeiro.



O jovem de 27 anos, nascido na Póvoa do Varzim, era polícia militar na Unidade de Polícia Pacificadora de São Carlos.



Até ao momento, não há informações sobre o motivo do crime e nenhum suspeito foi detido, mas o homicídio do polícia está a ser investigado.



Entretanto, a família luta pelo benefício de remuneração mas este foi negado pelo Governo, que alega que no momento do crime Patrick não estava de serviço.



O jovem português foi sétimo polícia morto em 2018 no estado do Rio de Janeiro.