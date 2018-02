Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militar que fez festa com álcool, mulheres e droga conhece sentença

Soldado de 26 anos foi encontrado a dormir com duas mulheres no museu militar do Porto.

Por Lusa | 07:34

O militar que confessou ter recebido amigas no Museu Militar do Porto, onde exercia funções, e ter consumido álcool e droga, não cumprindo as suas tarefas, deverá conhecer esta segunda-feira a decisão judicial.



O arguido está acusado de um crime de incumprimento dos deveres de serviço e de um crime de insubordinação por ameaças e outras ofensas por, alegadamente, ter ameaçado um superior hierárquico quando foi descoberto com as mulheres na caserna.



Durante as alegações finais, o procurador do Ministério Público pediu uma pena de prisão, substituída por multa, para o arguido.



O procurador frisou que se fez prova quanto ao consumo de álcool e droga nas instalações do museu e da presença de pessoas externas à instituição, dada a sua confissão, acrescentando ainda não ter dúvidas de que o arguido ameaçou um seu superior, com base no relato das testemunhas.



A 23 de fevereiro de 2017, o soldado de 26 anos, a exercer funções de segurança no Museu Militar do Porto, convidou uma amiga para jantar nas instalações, que já estavam encerradas ao público, a quem se juntou depois um outro militar, que não estava de serviço, e outra mulher.



Os quatro jantaram lá, beberam álcool e fumaram droga, tendo depois dormido na caserna, onde foram surpreendidos de manhã pelo sargento-mor, depois de o arguido não ter aberto o museu como era sua tarefa, por ter adormecido.



Além destes factos, a acusação refere que o militar ameaçou o sargento-mor por este o ter, alegadamente, maltratado.



Durante o seu depoimento, o soldado confessou tudo, menos as ameaças, que diz não terem acontecido, dizendo estar "muito arrependido", porque o que fez "não foi nada certo".



"Foi um ato irrefletido, não tem lógica o que eu fiz, foi uma irresponsabilidade, não voltaria a fazer o mesmo", vincou, na altura.



A leitura da decisão judicial no Tribunal São João Novo, no Porto, está agendada para as 13h45.