Militares da GNR acusados de agredir mulher em Ílhavo

Incidentes ocorreram no dia 22 de fevereiro de 2017.

Por Lusa | 16:21

O Ministério Público (MP) de Aveiro acusou dois militares da GNR de agredir uma mulher com socos e pontapés, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



De acordo com uma nota publicada na página oficial da PGD na Internet, os factos ocorreram no dia 22 de fevereiro de 2017, quando os militares foram chamados a uma casa, em Ílhavo, para "atalhar a desacatos que aí sucediam".



"Aí chegados, um dos arguidos reagiu à exaltação com que foi recebido por uma das contendoras, chamando-a a um armazém reservado, desferindo-lhe socos e pontapés e insultando-a", refere a mesma nota.



A mulher foi detida e levada para o posto da GNR onde terá sido novamente agredida pelo mesmo militar.



O MP refere que nas duas situações o militar da GNR atuou "com a complacência do seu companheiro de patrulha".



Os dois militares estão acusados de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada. Um deles responde ainda pela prática de dois crimes de injúria agravada.