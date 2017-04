Militares da GNR em protesto a 24 de maio

Os militares da GNR vão realizar um protesto de rua a 24 de Maio, em Lisboa. A Associação dos Profissionais da GNR (APG), associação mais representativa desta força de segurança, com o apoio da Associação Nacional de Sargentos da GNR, vão reunir-se junto ao Comando-Geral da GNR, partindo depois em desfile para o Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço.

Em comunicado, a APG afirma estar conta a"subalternização da instituição a princípios militaristas, e às próprias Forças Armadas". Em concreto, os guardas vão protestar contra as promoções por escolha, os cortes nos dias de férias e no poder de compra dos elementos da GNR, exigindo ainda o desbloqueamento dos índices remuneratórios.

As duas associações exigem ainda a "implementação de um horário de serviço digno", denunciando a "desmotivação que grassa no seio da corporação".

