Militares dão prenda de Natal a idosa

GNR de Albufeira surpreende mulher de 74 anos, deficiente motora, que vive na zona dos Caliços.

Por Ana Palma | 08:38

Militares da GNR de Albufeira juntaram-se para dar uma prenda de Natal a uma idosa, de 74 anos, deficiente motora, que vive na zona dos Caliços. Segundo o CM apurou, os militares resolveram comprar-lhe um pijama e um roupão quente.



A decisão foi tomada depois de os militares terem sido chamados à casa da idosa, através do sistema de teleassistência, por ter caído no chão e não se conseguir levantar. Os GNR ficaram sensibilizados com a situação da senhora, que ia passar o Natal sozinha. A prenda já foi entregue, tendo sido recebida com "muita alegria" pela destinatária. Para os militares, apurou ainda o CM, tratou-se de "alegrar um pouco o Natal a uma pessoa que está só".