Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares levam água e ração animal à população

Forças Armadas transportaram este ano perto de um milhão de litros de água nestas missões.

19.12.17

As Forças Armadas transportaram este ano perto de um milhão de litros de água e 2100 toneladas de ração animal em missões de apoio à população, designadamente nos períodos de seca e dos incêndios florestais.



Segundo um comunicado do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, estas atividades envolveram mais de 2800 militares que percorreram cerca de 125 mil quilómetros.



Até dia 10 de dezembro as Forças Armadas, através do Exército, transportaram 905 500 litros de água entre Fontanheiras (Rio Mondego) e a Estação de Tratamento de Águas de Fagilde.



Nesta operação foram empenhados 189 militares que percorreram 11 454 km.