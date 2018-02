Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares salvam idosa de incêndio

Mulher de 91 anos ficou com mais de 80% do corpo queimado.

Por Liliana Rodrigues | 07:50

"Ouvimos os gritos de socorro da idosa. Nem hesitámos, arrombámos a porta e subimos ao primeiro andar à procura da senhora. Foi tudo muito rápido, só tivemos tempo de a retirar, embrulhá-la num cobertor e sair da casa. O telhado desabou logo a seguir."



O relato é do cabo Francisco Ferreira, do destacamento de Braga da GNR, um dos três militares que ontem salvaram a vida a uma mulher de 91 anos, encurralada pelo fogo que destruiu uma casa da rua D. Pedro V, na freguesia de S. Vítor, em Braga. Maria Augusta Pereira ficou com mais de 80% do corpo queimado e foi transportada em estado crítico para o Hospital S. João, no Porto.



O alerta foi dado poucos minutos antes das 08h00, mas a prontidão dos militares e de um carpinteiro que estava nas imediações foi crucial. "Não é habitual, mas viemos de boleia para o trabalho com outro colega e ao chegarmos vimos logo o fumo. Quando nos falaram da idosa, não pensámos. Arrombámos a porta", recorda o cabo Ferreira.



"Estava muito fumo e chamas, mas com a ajuda de extintores acalmámos as labaredas uns segundos para poder retirar a mulher do quarto. Estava aninhada junto à única parede que não tinha chamas, em choque", explicou o militar. Muito debilitada e com queimaduras graves em todo o corpo, a mulher teve de ser embrulhada num cobertor para poder ser levada. "Não falava e só reagia à dor", recordou o militar que recusa ser um herói. "A nossa missão é ajudar as pessoas. Faríamos tudo de novo", garante.