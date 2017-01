Mini tornado faz voar telhados em Gouveia

Contacto pelo CM o Instituto do Português do Mar e da Atmosfera diz também ter recebido várias chamadas dando conta das existência de um tornado em Gouveia, mas os radares meteorológicos não deteram sinais que possa confirmar a ocorrência. Ainda assim, o caso está a ser analisado.



Os bombeiros de Gouveia confirmam a ocorrência de "um mini-tornado" que causou "avultados prejuízos" nas freguesias de São Paio e Nespreira. Telhados que voaram, chaminés em desguarnecidas, postes e árvores no chão foi o cenário com que se depararm os operacionais que estiveram no terreno. A eletricidade chegou a estar cortada em diversas habitações e a queda de uma árvore de grande porte interrompeu a circulação na Estrada Nacional 17.Contacto pelo CM o Instituto do Português do Mar e da Atmosfera diz também ter recebido várias chamadas dando conta das existência de um tornado em Gouveia, mas os radares meteorológicos não deteram sinais que possa confirmar a ocorrência. Ainda assim, o caso está a ser analisado.

"Eu estava dentro de casa e só ouvi um estardalhaço enorme. Quando cheguei à rua, já estava tudo no chão". Carlos Cabral descreve assim aoa ventania que se fez sentir na tarde desta segunda-feira em São Paio, freguesia de Gouveia.Voaram telhados, caíram árvores, pelo menos um poste de eletricidade caiu sobre a estrada. "Aconteceu tudo num instante. Eu nem tive tempo de ver nada, mas um vizinho falou-me que parecia um tornado. A minha casa ficou com danos no telhado, tenho vizinhos que estão pior. Voaram-me um vasos enormes que tinha na varanda e foram cair na rua", conta Carlos Cabral.O CDOS da Guarda confirma ter recebido várias denúncias de uma situação meteorológica fora do normal durante a tarde desta segunda-feira.