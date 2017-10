Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério da Agricultura investe 20 milhões em arranque de 75 projetos

Capoulas Santo acrescentou que existem ainda 10 milhões de euros a serem atribuídos a projetos do sector.

Por Lusa | 03.10.17

O Ministério da Agricultura apresentou esta terça-feira e assinalou o arranque da execução de 75 projetos nacionais, apoiados pela tutela com mais de 20 milhões de euros, para inovar a produção nacional.



"Talvez daqui a um ano e meio fosse simpático reunirmo-nos todos e podermos fazer uma jornada com mais duração, passar em revista os projetos e ver como é que eles estão a ser executados", disse o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, durante a sessão 'Competitividade e Sustentabilidade no Complexo Agroflorestal', que decorreu em Lisboa.



Capoulas Santos lamentou que das 177 candidaturas apenas fosse possível aprovar 75 e acrescentou que existem ainda 10 milhões de euros a serem atribuídos a projetos do sector, não estando ainda decidida a forma como se vai desencadear ao processo.



O ministro da Agricultura mostrou-se confiante com os projetos selecionados, apesar de referir que os resultados do investimento não serão visíveis a curto prazo.



"Não obstante dos resultados não sejam aqueles que mais servem os políticos porque, normalmente só são visíveis para além do curto espaço de tempo de vida de um político no curso de um mandato, mas não é por isso que nos devemos empenhar menos e, estou certo, de que as decisões e a hierarquia classificativa foram justas", concluiu.



A iniciativa tem como objetivo apoiar soluções que permitam o aumento da competitividade e da eficiência na utilização dos recursos, promovendo o desenvolvimento territorial integrado.



No total, o investimento atribuído aos 75 projetos, envolvendo mais de 654 parceiros, ultrapassou os 32 milhões de euros, dos quais 20.425 milhões serão financiados, através do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020).