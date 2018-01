Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério da Saúde abre inquérito após morte de mulher em hospital privado

Vítima de 33 anos entrou em paragem cardiorrespiratória, em Leiria.

15:00

O Ministério da Saúde abriu um inquérito após a morte de uma mulher num hospital privado de Leiria, revelou esta segunda-feira o Bloco de Esquerda, após receber da tutela a resposta a uma pergunta formulada em dezembro de 2017.



Os deputados Heitor de Sousa, Moisés Ferreira e Jorge Falcato Simões, do Bloco de Esquerda (BE), questionaram o Ministério da Saúde se iria abrir um inquérito à morte de uma mulher de 33 anos, que realizou um exame no Centro Hospitalar S. Francisco, uma unidade privada em Leiria, após o qual "terá tido uma reação adversa ao contraste administrado, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória".



A mulher viria a ser "transferida para o Hospital de Santo André, do Centro Hospitalar de Leiria, onde esteve internada em coma cerca de um mês", sendo posteriormente "transferida para o Hospital de Santarém onde veio a falecer no início do mês de dezembro", refere o documento do BE.



Em resposta ao BE, a tutela informou que, "consultada a Administração Regional de Saúde do Centro, encontra-se a decorrer um processo de inquérito por iniciativa e sob condução da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde".