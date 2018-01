Ministério Público abre inquérito a incêndio de Tondela

Investigações estão a cargo do DIAP de Viseu.

Oito pessoas morreram e 38 ficaram feridas na noite de dia 13 de janeiro num incêndio que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, durante um torneio de sueca. Entre os feridos mais graves está um menor com 15 anos.



Na Associação Cultural Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha estavam cerca de 70 pessoas. Decorria um torneio de sueca no andar de cima; no piso de baixo, dezenas de pessoas viam na televisão o jogo Sp. Braga-Benfica.



A explosão de uma salamandra, por volta das 20h40, pegou fogo ao teto falso do edifício e provocou o pânico generalizado, com as pessoas que estavam nos dois pisos da associação a correrem para a porta principal. Várias pessoas ficaram esmagadas e terá sido esta a causa dos ferimentos mais graves. Contudo há também vários casos de pessoas que sofreram queimaduras graves.



A Câmara Municipal de Tondela decretou três dias de luto nacional na passada segunda-feira.



O Ministério Público abriu um inquérito à tragédia do incêndio em Tondela, que matou oito pessoas no sábado passado.A informação é avançada pela revista SÁBADO , que refere ainda que as investigações estão a ser levadas a cabo pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu.