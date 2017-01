Ministério Público acusa 18 pessoas de traficar droga

O MP acusou os 18 arguidos de tráfico de droga, mas cinco deles estão ainda acusados de associação criminosa, outros três do crime detenção de arma proibida e um é suspeito de conduzir sem habilitação legal.



Após primeiro interrogatório judicial, três dos arguidos ficaram em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa -, seis estão sujeitos a apresentações periódicas num posto policial e um em obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, referiu a PGD.O MP acusou os 18 arguidos de tráfico de droga, mas cinco deles estão ainda acusados de associação criminosa, outros três do crime detenção de arma proibida e um é suspeito de conduzir sem habilitação legal.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O Ministério Público (MP) acusou 18 pessoas de traficar droga nos distritos do Porto e Viseu, estabelecendo nove núcleos de comercialização, adiantou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto na sua página oficial.Segundo a procuradoria, os factos relacionam-se com a atividade de nove núcleos de comercialização de droga - haxixe, cocaína e MDMA - com interligações entre os arguidos.Os suspeitos traficavam em várias zonas, mas com maior incidência em Vila Nova de Gaia, Marco de Canaveses e Santa Maria da Feira, no distrito do Porto, e Cinfães e Lamego, no distrito de Viseu.