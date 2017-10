Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público acusa 18 pessoas de tráfico de droga em "ilhas" de Gaia

Cinco dos 18 arguidos estão em prisão preventiva.

Por Lusa | 03.10.17

O Ministério Público (MP) acusou 18 pessoas por tráfico de droga, em "ilhas" de Vila Nova de Gaia, no Porto, e posse ilegal de arma, anunciou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, na sua página oficial.



Cinco dos 18 arguidos estão em prisão preventiva - medida de coação mais gravosa -, referiu a PGD.



Segundo a acusação, citada na procuradoria, os factos terão ocorrido entre 2013 e 21 de março deste ano e estão relacionados com a aquisição e comercialização de droga, nomeadamente canábis, cocaína, heroína e anfetaminas, a partir de "ilhas" (bairros típicos do Porto) de Vila Nova de Gaia.



Uma das arguidas, com a colaboração próxima de outros dois suspeitos, montou uma rede para o armazenamento e comercialização de droga a partir de várias "ilhas", aproveitando as características destas que facilitavam esta atividade criminosa, sustentou.