Ministério Público acusa suspeito de violar filha de 13 anos em Vila Nova de Gaia

Por Lusa | 11.07.17

O Ministério Público deduziu acusação contra um homem que alegadamente manteve relações sexuais com a filha, de 13 anos, informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.Na sua página na Internet, a PGD refere que o arguido é suspeito de dois crimes de abuso sexual de criança agravados e de quatro crimes de abuso sexual de menores dependentes.De acordo com a acusação, em 2014, na sua residência, em Avintes, Vila Nova de Gaia, o arguido manteve contactos sexuais com a sua filha menor, então com 13 anos de idade, conduta em que persistiu até março deste ano.O arguido aguarda o desenvolvimento do processo em prisão preventiva.