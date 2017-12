Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público de Leiria acusa homem de abuso sexual de pessoa incapaz

Crimes ocorreram "no período compreendido entre os anos de 2009 e 2016".

O Ministério Público (MP) de Leiria acusou um homem do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, segundo a acusação publicada esta quinta-feira na página oficial daquele organismo.



Na acusação lê-se que, "no período compreendido entre os anos de 2009 e 2016, o arguido, tio materno da ofendida, por diversas vezes (...) manteve relações sexuais de cópula completa com esta".



Segundo o MP, "o arguido disse à ofendida que era um "segredo secreto" e que "ia comprar uma pistola para a matar" se o revelasse.



A vítima apresenta "desde a nascença uma incapacidade permanente global de 60% e sofre de alterações neurológicas graves que levaram a atraso de desenvolvimento, o que era do conhecimento do arguido".



A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Leiria, refere ainda a nota divulgada.