Ministério Público investiga agressões a bebés em creche

Instituição alertou o MP para que investigasse as agressões.

08:43

A Diocese do Algarve confirmou ontem que o Ministério Público (MP) está a investigar as queixas de maus-tratos a bebés na creche Despertar, em Faro, que o CM revelou no sábado.



Segundo a Diocese, a direção da Cáritas Diocesana "logo que tomou conhecimento destes acontecimentos, em julho de 2017, suspendeu de imediato as funcionárias que alegadamente praticaram estes atos e deu início ao respetivo processo disciplinar".



A instituição alertou o MP para que investigasse as agressões.



A Diocese do Algarve garante que a Cáritas "está a realizar todos os procedimentos para garantir a absoluta segurança e bem-estar a todos os bebés e crianças que frequentam a creche".