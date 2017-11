Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público pede 25 anos para sete arguidos

Procurador sublinha o grau de violência e ilicitude de grupo acusado de matar empresário.

O Ministério Público pediu esta quinta-feira a pena máxima de prisão para os sete arguidos que estão detidos no âmbito do processo da 'Máfia de Braga'.



Na sessão desta quinta-feira do julgamento, a acusação pede 25 anos de prisão para os homens acusados do sequestro, homicídio e ocultação do cadáver do empresário João Paulo Fernandes, raptado em frente à filha menor em Braga.



O procurador do Ministério Público concluiu esta quinta-feira as alegações finais, considerando que os arguidos agiram com elevado grau de "violência, ilicitude e culpa".



O processo conta com nove arguidos, sete dos quais em prisão preventiva. Estão acusados de raptar, matar e dissolver o corpo do empresário João Paulo Fernandes em ácido sulfúrico.



Durante as alegações, o procurador destacou a violência do crime, citando o livro de Truman Capote ‘A Sangue Frio’, que relata o brutal assassinato de uma família. "Fiquei deveras emocionado ao ler a acusação. Lembrei-me do livro de Truman Capote. Foi uma realidade cruel e violenta", disse.