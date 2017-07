Ministério Público pede pena de 25 anos para inspetora da PJ Ana Saltão

Alegações finais da repetição do julgamento decorrem em Coimbra.

Por Mário Freire | 12.07.17

O procurador Jorge Leitão pediu esta quarta-feira ao tribunal que está a julgar Ana Saltão que condene a inspetora da Polícia Judiciária a uma pena de 25 anos de prisão pela morte da avó do marido.Perante o coletivo de juízes e dos oito jurados populares que vão decidir o caso, o procurador sublinhou a "frieza e premeditação" com que o crime foi cometido, dando como provado que Ana Saltão roubou uma arma de serviço de um colega da PJ do Porto para viajar até Coimbra e matar Filomena Gonçalves, avó do marido.O MP pede assim a pena máxima num caso em que a Relação de Coimbra mandou repetir o julgamento. Na primeira decisão, Ana Saltão foi absolvida. O MP recorreu e a Relação entendeu que as dúvidas sobre o número de disparos que atingiram a vítima obrigavam a repetição do julgamento e à exumação do cadáver para recolha de prova.As alegações finais prosseguem esta tarde com o advogado da família de Filomena Gonçalves, que é assistente no processo. De seguida será ouvida a defesa, mas é de esperar que não haja tempo para que as alegações fiquem concluídas esta quarta-feira.