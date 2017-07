Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público reabre processo da morte de João Álvaro Dias

Advogado terá sido abalroado e esmagado pelo próprio carro na propriedade que detinha na Herdade Mata do Duque em Benavente.

Por Lusa | 21:05

O Ministério Público (MP) decidiu reabrir o processo relativo à morte do advogado João Álvaro Dias, para novas investigações, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).



"O processo foi reaberto, nos termos do Código de Processo Penal, uma vez que, após análise, o Ministério Público (MP) considerou que deveriam ser feitas mais diligências. Encontra-se em segredo de justiça", refere a PGR, em resposta escrita enviada à agência Lusa.



Alguns órgãos de comunicação social noticiaram nos últimos dias que o MP terá recebido denúncias de que o advogado João Álvaro Dias poderá ter encenado a sua própria morte.



João Álvaro Dias terá sido abalroado e esmagado pelo próprio carro na propriedade que detinha na Herdade Mata do Duque, na freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente.



O advogado tinha vários processos em que era investigado pela Polícia Judiciária e outros em fase de julgamento.



Além disso, João Álvaro Dias tinha ainda recursos pendentes no Tribunal da Relação, e estava à beira de cumprir uma pena de prisão de cinco anos e meio.