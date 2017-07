Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra da Administração Interna admite nova falha do Siresp

Constança Urbano de Sousa desvaloriza e fala em “intermitências”.

09:28

A ministra da Administração Interna admitiu que o Siresp, sistema de comunicações de emergência e segurança, voltou a falhar no incêndio da Sertã que alastrou a Proença, Mação e Vila Velha de Ródão. "Houve alguma intermitência, por falha de funcionamento de três antenas", explicou Constança Urbano de Sousa aos deputados, na Comissão de Assuntos Constitucionais, na qual foi ouvida por requerimento do PSD.



A ministra acrescentou que também em Alijó houve uma antena que "entrou em modo local de funcionamento", tendo sido "acionada imediatamente" a antena móvel pré-posicionada no Porto.



Já quanto à tragédia de Pedrógão, "houve cinco antenas cujos cabos de ligação foram afetados pela rutura da fibra ótica", revelou a ministra. Constança Urbano de Sousa assumiu que "há falhas de funcionamento do Siresp", mas sublinhou que "não são de hoje" e que têm de ser resolvidas com "serenidade e sem demagogia".



"Em 2012 houve falhas clamorosas desse sistema no incêndio do Caramulo, onde várias pessoas e bombeiros faleceram", rematou a ministra, que protagonizou um momento insólito: confundiu uma nova tecnologia utilizada atualmente nas redes de emergência chamada Tetra com o Tetris, popular jogo de computador.