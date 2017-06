Ministra da Administração Interna não se demite

Segundo a ministra, a fita do tempo vai dizer "quem é que fez o quê e a que horas"."Essa fita do tempo fecha-se no momento que este incidente terminar e eu não excluo que possa haver um inquérito", afirmou, sublinhando que necessita de saber o que aconteceu ao nível local e nacional."Preciso de dados que ainda não disponho. Neste momento, ainda estou muito concentrada em acabar com este incendio", sustentou, considerando que se justifica "uma investigação independente", que pode ser feita por uma comissão parlamentar.A ministra disse também que a GNR já instaurado um inquérito interno para apurar a questão porque não foi encerrada a estrada Estada Nacional (EN) 236-1, apelidada agora de "estrada da morte" e onde morreram várias pessoas encurraladas pelas chamas entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.Para a governante, a explicação dada pela GNR ao primeiro-ministro já é "alguma coisa", mas o inquérito interno "terá que ser mais conclusivo".Na entrevista, Constança Urbano de Sousa disse que alerta de prontidão da ANPC tem que ser "avaliado de uma forma mais aprofundada" e admitiu que possa ter "havido uma subvalorização da avaliação" das condições meteorológicas.A ministra sublinhou igualmente que das informações preliminares que dispõe o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) não falhou totalmente, avançando que às 20h00 de sábado foram mobilizadas duas redes moveis satélite para assegurar a rede da SIRESP.Na entrevista, Constança Urbano de Sousa disse ainda que não se vai demitir do cargo, enquanto tiver a confiança do primeiro-ministro."Era mais fácil demitir-me, mas optei por dar a cara", afirmou.O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde desta quarta-feira provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.