Ministra da Justiça diz que serviços aos incêndio de Pedrógão responderam de "modo exemplar"

Francisca Van Dunem referiu que a "solidariedade e a condolência" para com as famílias afetadas pelos incêndios exprime-se em palavras mas releva, também, de atos".



"No plano institucional, no que ao Ministério da Justiça diz respeito, essa solidariedade traduziu-se em assegurar que a Polícia Judiciária interpretaria com a máxima celeridade o seu papel na identificação judiciário dos cadáveres. Em assegurar, que as estruturas de medicina legal responderiam com prontidão às necessidades de identificar e autopsiar os cadáveres. Que os registos processariam, em cadeia articulada com a medicina legal os assentos de óbito", referiu.



Destacou que "as autópsias foram concluídas em 48 horas e, em menos de cinco dias, todos os cadáveres foram identificados".



"Estão todos em condições de serem entregues às famílias para que estas, finalmente, celebrando as exéquias cumpram essa etapa do luto" disse, acrescentando terem sido "criados postos móveis para permitir a renovação de documentos de identificação perdidos e estão a ser implementados procedimentos simplificados de abate de veículos".



A ministra da Justiça afirmou, este sábado, em Viana do Castelo, que os serviços que tutela responderam de "modo exemplar" aos "trágicos acontecimentos", causados pelos incêndios florestais que se "abateram" sobre Pedrógão Grande."É essa a administração pública que queremos e, é esse, o modo de servir a causa pública que os cidadãos reclamam e merecem", sustentou Francisca Van Dunem à margem do VII Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução, que este domingo encerrou em Viana do Castelo.No final daquela sessão e questionada pela Lusa sobre a investigação em curso para apurar as causas dos incêndios, a governante sublinhou a autonomia do Ministério Público (MP) mas disse estar "segura que o MP, ao nível da investigação, também trabalhará com rigor e que, dentro da razoabilidade dos prazos, seguramente, encontrará o tempo para dar as respostas que a investigação justifique".