Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Cultura e a mulher assaltados em casa

Castro Mendes conta ao CM que estava a dormir quando os ladrões entraram pela janela.

Por Miguel Curado | 01:30

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, foi assaltado na própria casa enquanto dormia, ontem de madrugada, na avenida Elias Garcia, no centro de Lisboa. O governante estava com a mulher e disse ao CM que nem se apercebeu da presença dos ladrões, que lhe roubaram o telemóvel e a carteira com documentos.



Em declarações ao CM, o ministro da Cultura acrescentou mesmo que, além da sua, foram atacadas mais duas residências ontem de madrugada, na zona das Avenidas Novas. E todas, segundo a PSP, da mesma forma: "Os ladrões entraram pelas traseiras do prédio, usando uma porta de incêndio". "Entraram na minha casa através de uma janela que não estava trancada. Depois passearam-se pela casa e levaram o meu telemóvel [um iPhone avaliado em centenas de euros], e a minha carteira com documentos", acrescentou o ministro Castro Mendes.



Ao CM, o governante admitiu nem se ter apercebido da fuga dos autores do crime. Castro Mendes disse que só se apercebeu do roubo cerca das 03h00, quando acordou "para fazer um telefonema urgente" e não encontrou o telemóvel.



Ao que o CM apurou, o responsável pela pasta da Cultura denunciou o caso pelas 08h00, através de um contacto telefónico feito para a Direção Nacional da PSP.



A zona onde ocorreu o furto, servida até há pouco tempo pela esquadra da PSP da Praça de Espanha, é agora patrulhada pela esquadra das Olaias. Uma patrulha demorou, por isso, cerca de meia hora a chegar ao local do crime.



A residência de Castro Mendes foi alvo de peritagens. "Disseram-me que o autor, ou autores, do roubo à minha casa, poderão ser os mesmos dos outros dois assaltos a residências na zona das Avenidas Novas", concluiu Castro Mendes. O ministro da Cultura não tem direito a um agente da PSP em permanência à porta de casa.