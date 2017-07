Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Educação incentiva missão portuguesa nos Jogos Surdolímpicos

Perante nove dos 11 atletas qualificados, o governante apresentou cumprimentos do primeiro-ministro.

Por Lusa | 13.07.17

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, despediu-se esta quinta-feira da missão portuguesa que vai participar nos Jogos Surdolímpicos, entre terça-feira e 30 de julho, em Samsun, na Turquia.



"Hoje é um dia especial, em que me despeço e homenageio esta missão surdolímpica. Tive oportunidade de conhecer os nossos atletas e de conhecer o seu empenho e vontade de ir representar Portugal na Turquia", referiu Tiago Brandão Rodrigues, na sede do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), em Loures.



Perante nove dos 11 atletas qualificados, o governante apresentou cumprimentos do primeiro-ministro, António Costa, reconheceu a representação "forte" e "ambiciosa" e prometeu atenção à sua participação.



"Portugal está com eles, Portugal vai estar muito atento ao que cada um deles vai fazer. O país vai seguir as suas competições de uma forma muito especial e, como eu lhes disse, como se vão superar à medida da sua ambição, do seu sonho e do seu talento", rematou Tiago Brandão Rodrigues.