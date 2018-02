Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro diz que carta de Angola é sobre aplicação dos acordos bilaterais e na CPLP

Santos Silva garantiu que o teor desta comunicação não está relacionado com o mandado de detenção de Manuel Vicente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português confirmou esta quarta-feira que o seu homólogo angolano comunicou o entendimento de Luanda sobre a aplicação dos acordos judiciários bilaterais e da CPLP no âmbito do processo que envolve o antigo vice-Presidente de Angola.



"Angola teve a gentileza de remeter a Portugal informação sobre o seu ponto de vista em relação à aplicação dos acordos judiciários quer a nível bilateral quer a nível multilateral", disse aos jornalistas Augusto Santos Silva, que garantiu que a nota verbal do Governo angolano terá uma resposta de Lisboa "com todo o cuidado e atenção".



O chefe da diplomacia portuguesa garantiu que o teor desta comunicação, cujo conteúdo não quis revelar, não está relacionado com o mandado de detenção do antigo governante angolano Manuel Vicente, emitido no fim-de-semana passado pelas autoridades portuguesas.



Santos Silva recordou que Portugal e Angola têm em vigor um acordo bilateral de cooperação judiciária e são signatários de um acordo também de cooperação no setor da justiça no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).



"Portugal está muitíssimo empenhado em cumprir e desenvolver quer o acordo de cooperação bilateral com Angola em matéria de cooperação judiciária quer o acordo de cooperação multilateral entres os Estados-membros da CPLP", disse.



Questionado se isso significa que o processo que envolve Manuel Vicente, no âmbito da Operação Fizz, pode ser transferido para Angola, o ministro recordou que a decisão cabe às autoridades judiciais portuguesas e não ao Governo.



"A nota verbal do Governo angolano é mais um desenvolvimento nos contactos que temos tido sobre as repercussões do processo que envolve Manuel Vicente nas relações bilaterais dos dois países. A questão judicial não é da competência dos dois governos, isso mesmo diz também Angola", referiu.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros, sublinhou, "que executa a política externa do Governo português, pode dizer que os acordos bilaterais de cooperação em todas as áreas são acordos que o Governo e o Estado português cumpre e em cuja implementação está sempre empenhado".



Santos Silva disse também que não está em causa a eventual suspensão da participação de Angola na CPLP.



Esta nota verbal, acrescentou, "só prova que o canal diplomático entre Portugal e Angola e entre Angola e Portugal está a funcionar na perfeição".



"Mantemos um contacto regular, como países amigos que somos, sobre os desenvolvimentos em matéria de relação bilateral", acrescentou.



O objetivo, salientou, é que "o trabalho diplomático que está a ser feito prossiga em condições e de formas que todos consigamos atingir o resultado positivo que todos queremos", ou seja, "o reforço do relacionamento entre Portugal e Angola a todos os níveis", como ele próprio e o ministro das Relações Exteriores angolano têm defendido, destacou.



O ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Domingos Augusto, entregou hoje uma carta ao embaixador de Portugal em Luanda, para o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, sobre o processo que envolve o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente.



Fonte ligada ao processo avançou à Lusa que a carta tem a ver com a posição de Angola sobre o caso judicial ligado a Manuel Vicente, que decorre em Portugal, e foi igualmente entregue aos embaixadores dos Estados-membros da CPLP.



Questionado por jornalistas à saída de uma audiência no Ministério das Relações Exteriores de Angola, o embaixador de Portugal em Luanda, João Caetano da Silva, não quis prestar declarações.



O ex-vice-Presidente de Angola é acusado de ter corrompido o ex-procurador português Orlando Figueira, no processo Operação Fizz, com o pagamento de 760 mil euros, para o arquivamento de dois inquéritos, um deles o caso Portmill.



O julgamento do caso começou em Lisboa, mas a Justiça portuguesa não conseguiu notificar Manuel Vicente e separou o seu processo.