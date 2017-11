Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro diz que pediu "de imediato" investigação ao caso de mulher abatida pela PSP

Eduardo Cabrita diz ser necessária mais coordenação policial para travar assaltos a ATM.

13:51

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, disse esta sexta-feira que pediu à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) que investigasse o caso da mulher que foi alvejada pela PSP durante uma perseguição policial em Lisboa.



"Determinei de imediato a atuação da IGAI", afirmou o ministro aos jornalistas, à margem da apresentação de uma operação de segurança ferroviária com a GNR.



O ministro reforçou a necessidade de reforçar o combate aos crimes de assaltos a caixas multibanco, que se têm repetido no país. Foi no contexto da perseguição a um grupo que fez um assalto em Almada que a mulher acabou por ser abatida, depois de o condutor do carro em que seguia ter desobedecido a uma ordem de paragem.



"Aquilo que é fundamental é que haja resposta a uma situação de risco decorrente de número significativo de assaltos a ATM. A situação infeliz está a ser investigada pela IGAI e pelas entidades judiciárias. É preciso resposta coordenada a esses fenómenos".



O ministro não se quis alongar nos comentários sobre o caso: "Se determinei abertura de inquérito seria insensato estar, 24 horas depois, a tirar conclusões".



O governante reforçou a necessidade de cooperação entre polícias para travar ataques a multibancos, que já são 150 desde o início do ano. "Estamos a reforçar mecanismos de coordenação com todas as forças de segurança, para dar resposta aos incidentes com ATM".