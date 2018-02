Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Missa do Amor' celebra união entre casais em Braga

Arcebispo aconselhou casais a namorarem "mesmo depois de casados".

Por Fátima Vilaça | 08:33

Faltava a Igreja Católica comungar desta grande iniciativa que é 'Fevereiro, Mês do Romance'. Há muito que o padre Sandro Vasconcelos nos tinha lançado este desafio de colocarmos uma celebração religiosa no programa e ainda bem que o fizemos, porque faz todo o sentido e só tem potencial para crescer." É a convicção de Júlia Fernandes, vereadora da Câmara Municipal de Vila Verde e responsável pela programação do 'Mês do Romance'. A vereadora garante que a 'Missa do Amor' veio para ficar e que pode mudar para um santuário mais central, para acolher mais casais.



O arcebispo de Braga, que presidiu à celebração, aconselhou os casais a "dedicarem tempo um ao outro, mesmo quando são casados há muitos anos. Devem continuar a namorar, mesmo depois de casados", aconselhou. D. Jorge Ortiga diz que o namoro se banalizou e que esse é um dos motivos porque os casamentos falham tanto atualmente. "O namoro não é um passatempo, é o alicerce para uma relação que se quer para a vida toda e por isso não pode ser banalizado, não pode ser encarado com superficialidade", realçou o prelado.



A 'Missa do Amor' aconteceu na igreja paroquial de Moure. Isabel e Pedro formam um dos casais que aceitaram o desafio de renovar os votos de amor. "Foi a igreja onde casámos há 3 anos e, por isso, fazia todo o sentido estarmos aqui", sublinhou Isabel.



Até ao final do mês, Vila Verde continua a ser a capital do amor. A marca Namorar Portugal, que nasceu desta iniciativa, conta já com quase 70 parceiros e mais de 4 mil artigos lançados no mercado.