Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mistério à volta de peregrino desaparecido há dez dias

Turista, de 72 anos, desapareceu em Fátima.

08:58

Apesar de estarem na posse de fotografias e da descrição das vestes do peregrino britânico John Joyce, as autoridades e familiares continuam sem saber qual o paradeiro do pensionista de 72 anos, que está desaparecido há 10 dias em Fátima.



O alerta foi dado no passado dia 15, quando o homem deixou de ser visto pelos amigos que com ele integravam um grupo em peregrinação a Fátima.

Imagens do reformado, natural Sheffield, ficaram registadas, pela última vez, no sistema das câmaras de videovigilância que estão instaladas em Fátima, ao final da manhã. O homem – que não tem antecedentes clínicos – encontrava-se a ir em direção a um museu.



A GNR passou a descrição do homem a taxistas, hotéis e hospitais. A embaixada do Reino Unido acompanha o caso.