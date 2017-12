Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mistério envolve morte de mulher em Sagres

Mulher caiu de falésia de 70 metros e ainda está por identificar.

Por Ana Palma | 01:30

Um mistério envolve a morte de uma mulher cujo corpo foi encontrado nas rochas na base de uma falésia na praia do Beliche, em Sagres. A identidade da vítima, que aparentava ter entre 30 e 40 anos e ser de origem asiática, está por apurar, e o modo como caiu também ainda não foi determinado. Vestia roupa própria para caminhar e, para já, tudo indica que tenha escorregado e caído por acidente do cimo da falésia, de uma altura de cerca de 70 metros. O caso foi entregue à Diretoria do Sul Polícia Judiciária.



Tal como o CM noticiou, o cadáver foi encontrado pelas 14h00 de sábado, por um casal que andava a passear sobre a falésia. A vítima, que estava deitada de lado sobre as rochas, apresentava lesões muito graves. "A cabeça estava esmagada e todo o corpo apresentava traumatismos", revelou ao CM o comandante José Pedro, dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, que procederam à remoção do cadáver do cimo das rochas para o salva-vidas de Sagres. O corpo foi depois transportado até ao Porto da Baleeira, de onde seguiu para o Gabinete Médico Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado.



A Polícia Marítima foi a primeira força de segurança a chegar ao local, mas o caso passou para a Polícia Judiciária. Os indícios já recolhidos pelos investigadores indicam que a morte possa ter ocorrido mais de 24 horas antes de o corpo ter sido encontrado. Não tinha documentos, apenas as chaves de um veículo Ford, que as autoridades ainda não encontraram.