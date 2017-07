Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mitsubishi Fuso oferece três veículos 4x4 às corporações de bombeiros de Pedrógão

Anúncio foi feito durante a cerimónia de lançamento do novo camião elétrico eCanter.

Por Lusa | 17:13

O presidente executivo da Mitsubishi Fuso Truck Europe, Jorge Rosa, anunciou esta quinta-feira que a empresa vai oferecer três veículos 4x4 às corporações de bombeiros afetadas pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande em junho passado.



Este anúncio foi feito durante a cerimónia de lançamento do novo camião elétrico eCanter, da Mitsubishi Fuso, na fábrica do Tramagal, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém, na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.



"A empresa decidiu fazer a oferta de três veículos 4x4 da nossa produção às corporações de bombeiros afetadas na terrível tragédia de Pedrógão Grande. Em devido tempo, faremos obviamente uma cerimónia, para o final do ano, de entrega destas viaturas aos bombeiros e à Liga [dos Bombeiros Portugueses]", afirmou Jorge Rosa, acrescentando: "Julgo que terá de ser primeiro à Liga".



Antes, numa intervenção sobre a produção do novo veículo eCanter, o presidente executivo da Mitsubishi Fuso Truck Europe afirmou que Portugal passa a ser "um dos dois únicos países do mundo a possuir uma linha de montagem com capacidade para produzir em série veículos comerciais de mercadorias elétricos".



"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Governo português o seu apoio e financiamento, bem como aos diversos parceiros aqui representados pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Câmara Municipal de Abrantes, pela sua participação nos testes de veículos de pré-série produzidos em 2015 que conduziram objetivamente a esta parceria entre Portugal e a Fuso, facto absolutamente decisivo e fundamental para o sucesso desta nova geração que hoje aqui apresentamos: a eCanter", acrescentou Jorge Rosa.



Na assistência, estavam a presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, e o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro.



Também o presidente executivo da Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation, Marc Llistosella, agradeceu o apoio do Governo de Portugal no passado, e considerou que a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, nesta cerimónia é um sinal do seu empenho e comprometimento com o projeto da Mitsubishi Fuso para o futuro.



Na apresentação que fez do eCanter, Marc Llistosella defendeu que é urgente uma mudança para as energias limpas, face à crescente urbanização e às alterações climáticas, que apontou como "um problema global" que está a ser enfrentado sobretudo a nível municipal.



A este propósito, exibiu uma imagem com "seis exemplos de autarcas muito ativos, de diferentes pontos do globo, que sabem muito bem o que estão a enfrentar", onde aparecia o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, juntamente com os autarcas de Nova Iorque, Tóquio, Los Angeles, Londres e Lisboa.