MNE sem informação de portugueses envolvidos no ataque na Suécia

A luta contra o terrorismo, vincou, "é a maior ameaça que impende sobre os nossos povos, a nossa vida comum e os nossos valores, e todos os países devem estar mobilizados nesta luta".



Isto significa, concluiu, "por um lado a necessidade de desenvolver políticas de apoio ao desenvolvimento e, por outro, conduzirmos o processo de luta ao terrorismo que evitem movimentos de radicalização políticas e que as nossas polícias e serviços de informação possam colaborar entre si para que os terroristas tenham cada vez menos liberdade de movimentos".



O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, considerou esta sexta-feira o atentado em Estocolmo como "um ato bárbaro" e adiantou que a embaixada portuguesa não tem informação que permita dizer que há cidadãos nacionais vitimados."O primeiro-ministro já endereçou as condolências ao seu homólogo sueco, que já agradeceu, e quero exprimir a minha solidariedade com a Suécia por mais um ato bárbaro que mostra a importância de todos cooperarmos sobre o terrorismo, na partilha de informações e em perseverar na garantia da máxima segurança possível para os cidadãos", disse o ministro à margem da apresentação de uma aplicação informática para o ensino do português à distância."A informação que temos das autoridades suecas é que tudo leva a crer que se trata de um atentado que lamentamos e condenamos veementemente", acrescentou Santos Silva, sublinhando que as informações que a embaixada portuguesa em Estocolmo tem "não permitem dizer que qualquer cidadão ou cidadã nacional esteja envolvido".