Moimenta da Beira quer potenciar o rio Paiva

O centro interpretativo será um local de desenvolvimento de projetos educativos ligados à fauna e à flora, e o estudo e divulgação dos costumes das aldeias tradicionais integrantes: Senhor dos Aflitos, Granja do Paiva, Ariz, Soutosa, São Martinho, Peva e Segões.Segundo a autarquia, a aposta na designação ‘Alto Paiva’ foi a eleita tendo em conta dois objetivos: "atrair turistas ao rio menos poluído da Europa, aproveitando a distinção ambiental como uma mais-valia, e desvendar a sua planáltica nascente granítica".

A candidatura da primeira fase do projeto ‘Parque Natureza do Alto Paiva’ já foi aprovada e as obras vão começar no início do próximo mês em Moimenta da Beira. Num primeiro momento, as obras, orçadas em 130 mil euros, vão contemplar a criação de um percurso pedonal ao longo do rio Paiva, o curso de água menos poluído da Europa, e outro motorizado através das vias que ligam as aldeias do Senhor dos Aflitos e de Segões.A área de intervenção, cerca de 1400 hectares, pertence à Rede Natura 2000 e apresenta grande biodiversidade e valor biológico. "Trata-se de uma herança natural que devemos gerir e preservar de modo a poder transmiti-la às gerações futuras", refere José Eduardo Ferreira, presidente da Câmara de Moimenta da Beira.Para a segunda fase, cujo projeto está já em execução, será criada uma rede de passadiços, um centro de interpretação ambiental, duas estações de biodiversidade e um edifício para receção do turista. Tudo em ligação com o planalto da Nave, que encerra um importante conjunto de 24 monumentos megalíticos.