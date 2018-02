Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Molaflex vai mudar-se para Santa Maria da Feira

Empresa de colchões deixa concelho onde foi fundada, em 1951, para aumentar a produção.

Por Manuel Jorge Bento | 08:26

A necessidade de aumentar a capacidade produtiva levou a Molaflex, atualmente detida pelo grupo espanhol Flex e sediada em S. João da Madeira desde a fundação, em 1951, a deslocalizar a empresa de colchões para Santa Maria da Feira. A nova unidade, que deverá acolher cerca de 400 trabalhadores, começará a ser construída no Lusopark, em breve, num investimento que rondará os 13 milhões de euros.



"É com satisfação que vejo este investimento num concelho fortemente industrializado, que significa emprego e movimento da economia porque também inclui outras atividades", disse ao CM Emídio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. Já Jorge Sequeira, autarca de S. João da Madeira, indicou que "a câmara tem mantido conversações com a empresa e está a acompanhar a situação". Referiu ainda que "a breve trecho, será difundida uma nota a dar conta da posição final sobre esta matéria".



Contactada pelo CM, fonte da Molaflex disse que "não é possível, para já, prestar qualquer declaração sobre este assunto". No entanto, Victor Marinheiro, diretor-geral da empresa - que emprega cerca de 300 trabalhadores -, tinha já confirmado, ao ‘Negócios’, que "a Molaflex vai construir uma nova fábrica porque precisa de aumentar a sua capacidade produtiva".



A Molaflex fatura anualmente mais de 30 milhões de euros e tem uma grande presença nas exportações nacionais. A produção ronda os 300 mil colchões e deverá aumentar com a nova unidade de Santa Maria da Feira.



A Molaflex foi fundada há 67 anos pelo pai de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que a vendeu em 1986 à francesa Faurecia - que, por sua vez, a entregou, três anos depois, ao grupo espanhol Flex.