Momentos dramáticos em aldeia cercada pelo fogo

GNR retira população em Vila Velha de Ródão. Bombeiros ainda não conseguiram chegar ao local.

18:11

A GNR está a retirar a população residente na aldeia de Gardete, em Vila Velha de Ródão, que está cercada pelas chamas.Os repórteres dapresentes no local estão a ajudar a encaminhar alguns habitantes junto das autoridades já que as labaredas estão a ameaçar as habitações.O combate a este incêndio está a ser realizado pela GNR dado que os bombeiros ainda não conseguiram chegar ao local.O fogo lavra desde esta segunda-feira, já foi dado como controlado mas ao inicio desta tarde ganhou novas frentes ameaçando aldeias e consumindo hectares de floresta.Em atualização