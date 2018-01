Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monóxido de carbono intoxica casal e filha

Feridos foram levados para tratamento numa instalação da Marinha. Incidente aconteceu no Pinhal Novo.

Por M.C. | 09:06

Uma fuga de monóxido de carbono ocorrida esta quarta-feira numa habitação no Pinhal Novo, em Palmela, intoxicou o casal de proprietários (de 50 e 49 anos) e uma filha, de 19. Os três feridos foram levados para tratamento numa instalação da Marinha.



Foram as próprias vítimas a chamar os bombeiros e a GNR. O dono da habitação, situada na rua dos Combatentes da Grande Guerra, começou a sentir dores de cabeça e desmaiou. A mulher e a filha, também já com tonturas, abriram as janelas de toda a habitação, para procederem ao arejamento da mesma.



Quando os bombeiros do Pinhal Novo e a GNR chegaram ao local, prestaram os primeiros socorros aos feridos. Numa primeira análise ao ar da habitação, e face aos sintomas de intoxicação por gás, não foi possível apurar a substância em causa.



Por isso, foi tomada a decisão de levar o casal e a filha para o Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica da Marinha, em Lisboa, onde foi constatada a presença de monóxido de carbono no sangue das vítimas. Os três estão bem de saúde.