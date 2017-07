Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Monstro' agride e viola as filhas durante 9 anos

Meninas, agora com 10 e 19 anos, eram atacadas sexualmente sob ameaça de violência.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Durante nove anos agrediu com violência e violou as duas filhas, agora com 10 e 19 anos, ameaçando-as com mais pancada caso estas o denunciassem. A violência doméstica estendia-se à mulher, de quem se separou após esta ter feito queixa por agressões, em 2015. Acabou por ficar com a guarda da filha mais nova, com quem prolongou os abusos. O mecânico de 38 anos foi agora detido pela PJ de Setúbal.



Segundo soube o CM, a denúncia acabou por ser feita, em finais de 2016, pela filha mais velha, que foi violada entre os 9 e os 17 anos. Contou à mãe e a uma colega da escola. A queixa chegou às autoridades e a mãe foi buscar a filha mais nova, que foi vítima de abusos entre os 5 e os 9 anos. A dificuldade em fazer prova dos crimes fez com que o homem apenas fosse detido agora pela PJ, com o resultado de perícias que revelam que as vítimas falam a verdade.



Os crimes foram cometidos, entre 2007 e 2016, nas diversas casas por onde a família passou, no Pinhal Novo, Barreiro e Baixa da Banheira. A mãe das meninas, com quem viveu 18 anos mas nunca casou, nunca teve noção das violações. Eram cometidas quando a mulher estava fora de casa a trabalhar. Mas também aproveitava quando ela fazia tarefas domésticas.



A mulher terá assistido a algumas situações entre o pai e a filha mais velha, como carícias, mas nunca as valorizou. É que os dois aparentavam dar-se muito bem e a vítima "sempre foi" uma menina "fechada".



O homem ficou ontem à tarde em preventiva pelos crimes de violação, abuso sexual de criança e coação sexual.



PORMENORES

Pílula

Foi o homem a mandar a filha começar a tomar a pílula contracetiva, aos 12 anos. Nunca usou preservativos nas violações. O violador esteve no estrangeiro e agora vivia com uma namorada.



Guarda da menor

O homem ainda tem a guarda da filha mais nova, tomada por decisão judicial quando o casal de separou. No entanto, a menina está com a mãe desde o final do ano passado. Só via as filhas em encontros na rua.



Investigação

Houve dificuldades na obtenção de prova além da testemunhal, principalmente no caso da filha mais velha. Os exames físicos são muitas vezes inconclusivos por causa da regeneração do corpo.