Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monstro de Barcelos em cadeia psiquiátrica

Foi alvo de surtos psicóticos e Braga não tem pessoal especializado para os tratamentos.

Por Liliana Rodrigues | 08:21

Adelino Briote, indiciado pela morte de quatro pessoas – entre as quais uma mulher grávida – foi transferido da cadeia de Braga, onde estava em prisão preventiva desde 24 de março, para o estabelecimento prisional de Caxias, em Oeiras.



O monstro de Barcelos, que matou à facada um casal de idosos e duas outras vizinhas, teve vários surtos psicóticos na cadeia de Braga e, por inexistência de pessoal especializado para o tratar, teve de ser internado na ala psiquiátrica do hospital prisional de Caxias.



Em Tamel S. Veríssimo, Barcelos, a freguesia tenta voltar à normalidade possível, depois de uma tragédia sem memória para a localidade. O marido de Marisa e a filha, de dez anos, não conseguiram voltar a viver na casa onde a família era feliz e estava a poucas semanas de ver nascer o bebé que acabou por ser sepultado ao colo da mãe.



Quatro meses depois do bárbaro crime, a investigação da PJ de Braga está na reta final.



No primeiro interrogatório judicial, Briote – que tinha sido condenado por violência doméstica sobre a ex-sogra e a filha – remeteu-se ao silêncio. Mas, antes de se entregar, ainda disse a bombeiros e elemento da GNR de Barcelos que tinha cometido os quatro homicídios, antes de ter um ataque de fúria e destruído a cozinha de casa.



A faca de cozinha que usou para atacar as vítimas na zona do pescoço foi recuperada em cima de um telhado. O homicida tinha deixado de tomar a medicação e encontrava-se com problemas financeiros.