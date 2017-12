Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Monstro' de Barcelos encontrado morto na cadeia

Adelino Briote aguardava julgamento pela morte de quatro pessoas, incluindo uma grávida.

Por Liliana Rodrigues | 19.12.17

O 'Monstro de Barcelos', Adelino Briote, morreu esta terça-feira na ala psiquiátrica do hospital prisional de Caxias para onde foi transferido há seis meses por ter sofrido vários surtos psicóticos e por não haver na cadeia de Braga pessoal médico especializado para o acompanhar.



O homicida, de 60 anos, foi encontrado sem vida na cela pelos guardas prisionais. Não há suspeitas de crime.



Briote estava acusado de quatro homicídios - entre as vítimas havia uma mulher grávida de 8 meses - , mas com a morte o processo fica automaticamente arquivado e o julgamento, que estava para ser marcado, anulado.



O reformado foi responsável por um banho de sangue a 23 de março passado, em Tamel S. Veríssimo, Barcelos. Para se vingar dos vizinhos que não quiseram ser testemunhas abonatórias num processo em que agrediu a filha grávida e a ex-sogra, pegou numa faca e matou um casal idoso, uma vizinha que tentou socorrer as 2 primeiras vítimas e a grávida que vivia na casa em frente à dele. Depois, disse a populares e à GNR que tinha sido ele a matar todas as vítimas.



O funeral não está marcado.