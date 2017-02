Monstro de Chelas fica em prisão preventiva

Monstro atira criança do 2º andar

CMTV conseguiu apurar, um homem terá batido à porta da habitação e agredido a mãe da criança. Quando o menino tentou intervir, foi atirado da janela do segundo andar.



O pai da criança tinha acabado de sair para trabalhar. Quando se apercebeu da situação, voltou para trás, entrou na habitação e imobilizou o suspeito. Chamou, de seguida, as autoridades, que prenderam o homem.







Video Monstro atira criança do 2º andar Nuno Mendes invadiu casa, atacou mulher e atirou o filho desta, de 9 anos, do 2º andar.

O homem que atirou uma criança de nove anos do segundo andar de um prédio na rua João Paulo II, na Zona J, em Chelas, Lisboa, ficou em prisão preventiva, avançou aofonte da PSP.O suspeito foi interrogado no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo o juiz de instrução criminal decretado a medida de coação de prisão preventiva.O menino que caiu de uma altura de cerca de oito metros ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde continua internado. A mãe, com cerca de 40 anos, foi também hospitalizada com hematomas na face.