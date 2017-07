Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Montenegro inundada por carros do aeroporto

Utentes, rent a car e transfers deixam os veículos estacionados nas ruas, bermas e passeios.

Por Tiago Griff | 08:37

O estacionamento abusivo de veículos dos utilizadores do Aeroporto de Faro - sejam utentes ou empresas de rent a car e transfers - tem sido uma constante nas ruas e passeios da localidade de Montenegro.



A situação tem criado vários constrangimentos aos residentes e agrava-se quando chegam os meses de verão e a afluência de turistas sobe exponencialmente.



"Há os turistas que vão viajar e não querem pagar o parque do aeroporto, as empresas de transfers que não têm obrigatoriedade de ter um estacionamento próprio, devido à falta de legislação, e deixam as viaturas à noite na via pública, e algumas rent a car que fazem o mesmo, mas ilegalmente, porque são obrigadas a ter um local para estacionar", explica ao CM Steven Piedade, presidente da Junta de Freguesia de Montenegro, para quem estes são os responsáveis pelo estacionamento abusivo que se verifica nas ruas, passeios e bermas de estradas mais próximos do aeroporto.



Estas situações criam constrangimentos para os residentes e para quem trabalha em Montenegro, que ficam sem lugares para estacionar, e há casos de bloqueio de portões de garagens, bem como atos de vandalismo em veículos estacionados no mesmo local durante largos períodos enquanto os proprietários estão a viajar.



"Tentei minimizar os problemas ao criar alguns locais de estacionamento para residentes, mas está longe de estar resolvido", lamenta Steven Piedade.



O presidente da junta quer uma atuação do Governo e desde abril que está à espera de uma resposta da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.