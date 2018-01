Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monumentos algarvios registam mais visitantes

Foi alcançado no ano passado o maior número de entradas das últimas duas décadas.

Por José Carlos Eusébio | 08:48

O número de visitantes nos monumentos algarvios disparou 19,6% no ano passado, atingindo, no total, as 441 276 entradas, segundo dados revelados ontem pela Direção Regional da Cultura (DRC) do Algarve. Este foi mesmo o melhor resultado registado nas últimas duas décadas.



Estão em causa monumentos com controlo de entradas tutelados pela DRCA, nomeadamente a Fortaleza de Sagres, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, os Monumentos Megalíticos de Alcalar e as Ruínas Romanas de Milreu.



No total, em comparação com o ano de 2016, foram contabilizados mais 72 375 visitantes.



"A Fortaleza de Sagres, que em 2017 completou 20 anos de abertura ao público, assinalou, igualmente, o melhor ano de afluência de visitas, consolidando a sua posição como um dos grandes monumentos nacionais", salienta a DRC, adiantando que, "como é natural, nestes espaços patrimoniais, são os estrangeiros quem mais afluem, numa percentagem 82,87% contra 17,13% de nacionais".



Esta tendência foi, no entanto, invertida nos Monumentos Megalíticos de Alcalar (Portimão), em que "o número de nacionais (50,90%) supera os estrangeiros (49,10%)".



A DRC frisa que o projeto de dinamização e valorização dos Monumentos – DiVaM –, que este ano atinge a sua quarta edição, tem contribuído, igualmente, para um maior afluxo de entradas nos monumentos algarvios, "particularmente das populações de proximidade e de alunos das escolas, com o aumento de 57,78% de visitas de alunos das escolas, comparativamente a 2016".