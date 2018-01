Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morador violento em Olhão sinalizado

Câmara pediu reunião urgente com o Ministério Público.

Por Tiago Griff | 07:37

A divisão de ação social da Câmara de Olhão pediu uma reunião com o Ministério Público para encontrar uma solução para o morador violento da rua Manuel Paula Ventura, em Quelfes, que na 5ª feira ateou fogo ao quintal.



Segundo o CM apurou, a situação já estava sinalizada pela Junta de Freguesia de Quelfes, que em setembro tinha recebido um abaixo-assinado com 50 assinaturas dos vizinhos do homem, de cerca de 50 anos, queixando-se de atos de vandalismo regulares e agressões físicas. O caso foi encaminhado para a Câmara de Olhão, que ontem confirmou ao CM que pediu, para a próxima 2ª feira, uma reunião urgente com o Ministério Público. Os incidentes têm sido recorrentes e culminaram com o homem a atear fogo ao próprio quintal.