Moradores abandonam casas por cheiro a gás

A José de Mello Saúde, proprietária do terreno, detetou a existência de solos contaminados, mas garante "que a saúde e segurança dos moradores e dos trabalhadores estão acauteladas".

O cheiro a gás no Parque das Nações, na área em que o hospital Cuf Descobertas procede a obras de ampliação, está a gerar preocupação entre os moradores. Há residentes que já decidiram deixar as casas onde vivem. "É um problema que se arrasta há meses. Não temos qualquer explicação nem a garantia de que o cheiro a gás irá terminar, pelo que deixámos a casa, com todos os transtornos que isso provoca", referiu David Argiolas.O professor universitário explicou que tem uma filha com dois anos e teme que "respirar 24 sobre 24 horas o cheiro a gás tenha consequências graves para a saúde, por eventual risco de contrair uma leucemia".David Argiolas garantiu que um casal vizinho, com um bebé de três meses, tomou idêntica decisão. "Estamos com medo", referiu. O morador participou na ação ontem realizada pelo Partido Ecologista os Verdes (PEV) junto da obra. "Não fomos autorizados a entrar para sermos esclarecidos sobre os maus cheiros e eventual perigo para a saúde pública", referiu Cláudia Madeira, do grupo municipal do PEV. O partido quer a suspensão da obra e irá levar novamente o tema à Assembleia Municipal, no dia 31, reunião em que a presidente da associação de moradores A Cidade Imaginada Parque das Nações, Célia Simões, pretende ser ouvida. Os residentes querem avançar com uma ação popular para parar a obra e exigem análises à qualidade do ar.